У Харківській області діють проєкти, спрямовані на гуманітарну допомогу для пенсіонерів та інших найбільш вразливих категорій населення.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області охоплює різні напрямки, від ремонту житла до догляду за літніми людьми, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті Карітас у розділі актуальних проєктів, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області передбачає кілька важливих ініціатив, серед яких є ремонт житла для вразливих домогосподарств.

Завдяки Карітас Харків надається підтримка сім’ям, оелі яких зазнали легких або середніх пошкоджень. Йдеться про ремонт вікон, дверей, стін, стель, покрівлі чи окремих елементів електропостачання. Якщо ж будинок отримав серйозніші руйнування, організація намагається спрямувати людей до інших фондів.

Поряд із відновленням житла діє ще одна ініціатива, що має величезне значення для мешканців Харкова. Йдеться про підвищення якості життя людей шляхом надання послуг із догляду вдома.

Вона особливо важлива для самотніх людей похилого віку, невиліковно хворих та переселенців, які втратили можливість самостійно справлятися з повсякденними справами.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області передбачає широкий спектр послуг. Сюди входить догляд за тілом хворих, ведення домашнього господарства, навчання родичів базовим навичкам догляду.

Також можна скористатися реабілітаційним обладнанням, яке надається у тимчасове користування. Йдеться про інвалідні візки, милиці, протипролежневі матраци, спеціальні сидіння та інші засоби, що полегшують життя людей із фізичними обмеженнями.

Медичні працівники слідкують за станом здоров’я підопічних, вимірюють артеріальний тиск, рівень цукру, роблять перев’язки та інші щоденні процедури.

