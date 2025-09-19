В Харьковской области действуют проекты, направленные на гуманитарную помощь для пенсионеров и других наиболее уязвимых категорий населения.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области охватывает разные направления, от ремонта жилья до ухода за пожилыми людьми, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте Каритас в разделе актуальных проектов, гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предусматривает несколько важных инициатив, среди которых ремонт жилья для уязвимых домохозяйств.

Благодаря Каритасу Харьков оказывается поддержка семьям, дома которых получили легкие или средние повреждения. Речь идет о ремонте окон, дверей, стен, потолков, кровли или отдельных элементов электроснабжения. Если же здание получило более серьезные разрушения, организация пытается направить людей в другие фонды.

Наряду с восстановлением жилья действует еще одна инициатива, имеющая огромное значение для жителей Харькова. Речь идет о повышении качества жизни людей путем предоставления услуг по уходу на дому.

Она особенно важна для одиноких стариков, неизлечимо больных и переселенцев, которые потеряли возможность самостоятельно справляться с повседневными делами.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Харьковской области предусматривает широкий спектр услуг. Сюда входит уход за телом больных, ведение домашнего хозяйства, обучение родственников базовым навыкам ухода.

Также можно воспользоваться реабилитационным оборудованием, предоставляемым во временное пользование. Речь идет об инвалидных колясках, костылях, противопролежневых матрацах, специальных сиденьях и других средствах, облегчающих жизнь людей с физическими ограничениями.

Медицинские работники следят за состоянием здоровья подопечных, измеряют АД, уровень сахара, делают перевязки и другие ежедневные процедуры.

