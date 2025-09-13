Графік відключення світла на тиждень з 15 по 21 вересня у Дніпропетровській області допоможе жителям будувати плани.

Графік відключення світла на тиждень з 15 по 21 вересня у Дніпропетровській області передбачає планові роботи у містах та селах, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

У Дніпрі 15 вересня з 08:00 до 18:00 роботи відбудуться на Академіка Янгеля 5Б, Незалежності 13, 13Б, 15А, Новокримська 1Д, 2, 2А, 2В, 2Д, 2К, 3А, 4, 4/4А, 4А, 4К, 5, Фабрично-заводська 20, просп. Богдана Хмельницького 118А, Зоологічна 1-28, Зустрічна 3-20, 82, Каховська 11-23 (непарні), Квітнева 1-20А, Марганцевська 7-20, Мирна 1-27 (непарні), Серпнева 2-6, Сурська 1-29, Чаплина Балка 1-24, Чорноморська 3, 13А, 25, 30А, Шпакова 12-14. З 10:00 до 16:00 – Квартальна 36.

16 вересня з 08:00 до 18:00 – Будівельників 35-47К, Енергетична 14А-25, Макарова 10-39, Призаводська 1-4А, Фабрична 1, Киргизька 1, просп. Богдана Хмельницького 93-99 (непарні), пров. Енергетичний 2-8А; з 10:00 до 16:00 – пров. Ялицевий 7, Макарова 1Б.

17 вересня з 08:00 до 18:00 – Інженерна 2-4А, Квартальна 29А, просп. Богдана Хмельницького 101-127, Домотканська 5А; з 10:00 до 16:00 – Козака Мамая 26, Бориса Мозолевського 6; 10:00-18:00 – Дениса Котенка 2, 4.

18 вересня з 08:00 до 18:00 – просп. Богдана Хмельницького 118А; 10:00-16:00 – Аланa Шепарда 29, Будівельників 24, 28, 30, Фабрично-заводська 33.

19 вересня з 08:00 до 18:00 – пров. Джинчарадзе 4, 8 та шосе Запорізьке 38. 21 вересня з 08:00 до 18:00 – просп. Богдана Хмельницького 135, 147.

У Самарівському районі 15 вересня з 08:00 до 18:00 – с. Черкаське, Лісна 1Б-25; 16 вересня – с. Губиниха, Зоряна 6Г-47А; 17 вересня – Зоряна 2-461; 18 вересня – Зоряна 2А, 5.

У Павлограді 15 вересня – Поштова 13, 15, Сергія Корольова 12; 16 вересня – Центральна 36-40, Вокзальна 38-40; 17 вересня – Промислова 1; 18 вересня – Промислова 1, 15.

Жовті Води 15 вересня – Героїв Чорнобиля 2-6, Заводська 2, 19, 19/3; 16 вересня – Донбасівська 24-75, Мостова 21-74, Поштова 49-61; 17 вересня – В. Белінського 1-21, Івана Виговського 2, пров. Мар'янівський 17, бульвар Свободи 43-56Б; 18 вересня – Авангардна 1-195, Будівельників 6-51, Вереснева 1-69, Володимира Івасюка 4-16, Геологічна 1-6, Гімназійна 2А, Нацгвардії 1-25, Нова 1-17, Олімпійська 1.

А також: Польова 1-14, Рудна 7-11, Саксаганська 1-87Г, Спортивна 2-22, Щаслива 1-19, Яворницького 1А-22, пров. Волі 1-11, Івана Мазепи 1-16, Межевий 1-26, Серпневий 1-18, Січовий 1-16, Удільний 1-24, Героїв УПА 62-141, Гоголя 1-34, Жовтий 4-24, Козацький 8-16, Коцюбинського 1-78, Майданівський 2-28, Мар'янівський 1-17, Сонячний 1-32, Мар'янівка Першотравнева 3-51, Виноградний 13, Горіховий 17, Дачний 1-28, Набережний 1-30.

У Вільногірську 15 вересня – Центральна 28-36; 16 вересня – пров. Гірників 1-20, Віктора Варена 14, Юрія Устенка 14-39, Центральна 1-25, Будівельників 1-22, Степова 1-39, Садова 2-28, Захисників України 20, 22, Металург 10-490; 17 вересня – бульвар Миру 15, Центральна 30, 30А; 18 вересня – Молодіжна 8-60Б, Центральна 75Б-81, бульвар Миру 9А.

У Криворізькому районі 15 вересня – Радіонівка Мікеладзе 1-23, Театральна 1-1В, Цвітна 1-7; 16 вересня – Апостолове Ветеранів 2Е, Радіонівка ті ж адреси; 17 вересня – Кривий Ріг просп. Перемоги 31, 37Е, Радіонівка та Радушне різні вулиці; 18 вересня – просп. Перемоги 43, 43Б, Надія Каштанова, Лісна, Садова, Тополина, Шкільна.

