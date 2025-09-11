Місцевим жителям варто враховувати графік відключення газу з 15 вересня до 3 жовтня у Дніпрі, тож розповідаємо деталі.

Графік відключення газу з 15 вересня до 3 жовтня у Дніпрі вводять через проведення ремонтних робіт на газопостачальній системі, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті місцевої філії «Газмереж», графік відключення газу з 15 вересня до 3 жовтня у Дніпрі передбачає тимчасове припинення постачання блакитного палива для багатьох житлових будинків у різних районах міста.

Ремонтні роботи необхідні для безпечного та надійного функціонування системи газопостачання. 15.09 обмеження торкнеться вулиці Широкої, 83, 85, 87, 93, 97, 99, 101, 105, 105а, 109, 111, 113, 113а, 115, 117 і 119. А також провулка Водопровідного, 2 та 6.

З 15.09 до 3.10 перекриття постачання торкнуться Романа Шухевича, 9а, 44, Андрія Гулого-Гуленка, 4, Орловській, 27, Інженера Горяїнова, 4, 6, Тиверській, 1, 3, Юнацькій, 1, 2, 4, проспекті Сергія Нігояна, 61, 67, 74, 77а, 94.

А також на Західному Шляху, 5, Романа Самокиша, 2, 4, 6, 9, Тиверському провулку, 2, 6, 10, Бельгійській, 1 та на площі Металургів, 1, 2, 4а, 5.

Додатково, 17.09 незручності відчують мешканці вулиці Степана Руданського, 111, 115, 117, 124, 133, 135, 150, 157, 162, 168. Також тимчасово не буде блакитного палива на Максима Березовського, 114, 116, 130, 132, 136, 140.

25.09 роботи торкнуться вулиці Князя Ярослава Мудрого, 43, 45, 47, 47а, 49. Тож місцеві мешканці повинні планувати свої справи, враховуючи графік відключення газу з 15 вересня до 3 жовтня у Дніпрі, щоб уникнути незручностей.

Ремонтні роботи тимчасові та критично важливі для безпечного функціонування газових мереж у місті.

