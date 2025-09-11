Местным жителям следует учитывать график отключения газа с 15 сентября по 3 октября в Днепре, поэтому рассказываем детали.

График отключения газа с 15 сентября по 3 октября в Днепре вводят из-за проведения ремонтных работ на газоснабжающей системе, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте местного филиала «Газсетей», график отключения газа с 15 сентября по 3 октября в Днепре предусматривает временное прекращение поставок голубого топлива для многих жилых домов в разных районах города.

Ремонтные работы необходимы для безопасного и надежного функционирования системы газоснабжения. 15.09 ограничение коснется улицы Широкой, 83, 85, 87, 93, 97, 99, 101, 105, 105а, 109, 111, 113, 113а, 115, 117 и 119. А также переулка Водопроводного, 2 и 6.

С 15.09 до 3.10 перекрытия поставок коснутся Романа Шухевича, 9а, 44, Андрея Гулого-Гуленко, 4, Орловской, 27, Инженера Горяинова, 4, 6, Тиверской, 1, 3, Юношеской, 1, 2, 4, проспекте Сергея Нигояна, 61, 67, 74, 77а, 94.

А также на Западном Пути, 5, Романа Самокиша, 2, 4, 6, 9, Тиверском переулке, 2, 6, 10, Бельгийской, 1 и площади Металлургов, 1, 2, 4а, 5.

Дополнительно, 17.09 неудобства испытают жители улицы Степана Руданского, 111, 115, 117, 124, 133, 135, 150, 157, 162, 168. Также временно не будет голубого топлива на Максима Березовского, 114, 116, 130, 132, 136, 140.

25.09 работы затронут улицу Князя Ярослава Мудрого, 43, 45, 47, 47а, 49. Поэтому местные жители должны планировать свои дела, учитывая график отключения газа с 15 сентября по 3 октября в Днепре, чтобы избежать неудобств.

Ремонтные работы временные и критически важные для безопасного функционирования газовых сетей в городе.

