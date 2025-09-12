Робота для пенсіонерів у Львові відкриває нові можливості для людей старшого віку, які шукають варіанти працевлаштування, повідомляє Politeka.

На порталі work.ua зібрані свіжі вакансії для кандидатів з різним досвідом і рівнем підготовки. Це дозволяє обирати пропозиції, які найбільше відповідають навичкам та інтересам.

Заклад харчування «Язиката Теща», що знаходиться на проспекті Свободи, шукає працівницю для миття посуду. Пропонується 12 000 гривень, додатково — бонуси та харчування. Робочий режим передбачає змінний графік 3/3 з 08:00 до 20:00. До обов’язків входить підтримання чистоти на кухні та у залі, миття посуду та інвентарю.

У супермаркеті «Сільпо» доступна посада вантажника з оплатою від 25 200 до 35 800 гривень залежно від тривалості зміни. Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, корпоративні програми, безкоштовне таксі після зміни та знижки. Основні завдання включають приймання товару, розвантаження та сортування продукції, а також дотримання порядку на складі. Вакансія підходить для студентів, людей пенсійного віку та осіб з інвалідністю.

Компанія Rom LTD шукає водія категорії С або С1 для доставки металочерепиці й профнастилу. Вимагається щонайменше рік досвіду. Обов’язки передбачають перевезення продукції МАЗ або МАН із причепом по Західній Україні. Заробітна плата варіюється від 30 000 до 36 000 гривень плюс премії.

Отже, робота для пенсіонерів у Львові включає різні напрямки — від обслуговування до виробництва та логістики. Вакансії забезпечують стабільність, соціальні гарантії та можливість залишатися активними після виходу на пенсію.

