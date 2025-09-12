Работа для пенсионеров во Львове включает в себя различные направления.

Работа для пенсионеров во Львове открывает новые возможности для людей постарше, которые ищут варианты трудоустройства, сообщает Politeka.

На портале work.ua собраны свежие вакансии для кандидатов с разным опытом и уровнем подготовки. Это позволяет выбирать предложения, наиболее соответствующие навыкам и интересам.

Заведение питания «Языката Теща», находящееся на проспекте Свободы, ищет работницу для мытья посуды. Предлагается 12 000 гривен, дополнительно – бонусы и питание. Рабочий режим предусматривает сменный график 3/3 с 08:00 до 20:00. В обязанности входит поддержание чистоты на кухне и в зале, мытье посуды и инвентаря.

В супермаркете «Сільпо» доступна должность грузчика с оплатой от 25 200 до 35 800 гривен в зависимости от продолжительности смены. Работникам предлагают официальное трудоустройство, корпоративные программы, бесплатное такси после смены и скидки. Основные задачи включают прием товара, разгрузку и сортировку продукции, а также соблюдение порядка на складе. Вакансия подходит для студентов, людей пенсионного возраста и лиц с инвалидностью.

Компания Rom LTD ищет водителя категории С или С1 для доставки металлочерепицы и профнастила. Требуется не менее года опыта. Обязанности предусматривают перевозку продукции МАЗ или МАН с прицепом по Западной Украине. Заработная плата варьируется от 30000 до 36000 гривен плюс премии.

Таким образом, работа для пенсионеров во Львове включает в себя различные направления — от обслуживания до производства и логистики. Вакансии обеспечивают стабильность, социальные гарантии и возможность оставаться активными после выхода на пенсию.

