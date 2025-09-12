Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області залишатиметься доступною лише за умови своєчасного підтвердження особи.

Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області потребує термінового звернення до Пенсійного фонду, інакше нарахування може бути призупинене, повідомляє Politeka.

Частина громадян, які отримують адресні соціальні виплати, зобов’язана пройти ідентифікацію в ПФУ. Ця процедура дозволяє підтвердити особу та запобігти неправомірному отриманню коштів. Вона стосується виплат, призначених із лютого 2022 року до червня 2025 року включно, а крайній термін подання документів – 1 жовтня 2025 року. Виконання процедури допоможе фонду продовжувати нарахування без затримок.

Процедуру можна пройти кількома способами залежно від зручності одержувача. Особисто – відвідавши сервісний центр ПФУ, де працівники надають консультації та допомагають оформити всі необхідні документи. Онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ, із авторизацією через КЕП або застосунок «Дія», що дозволяє уникнути особистого відвідування установи.

Ще один варіант – дистанційна ідентифікація через відеозв’язок у Skype, Google Meet, Viber або інших платформах, під час якої громадянин підтверджує особу без виходу з дому. Для осіб, що перебувають за кордоном, передбачено оформлення довідки в дипломатичних установах України та надсилання її ПФУ поштою або через електронний кабінет із КЕП.

Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області залишатиметься доступною лише за умови своєчасного підтвердження особи. Обрання зручного способу ідентифікації гарантує своєчасне нарахування та цільове використання виплат, що особливо важливо для громадян, які регулярно отримують соціальну підтримку.

