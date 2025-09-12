Денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области будет оставаться доступной только при условии своевременного подтверждения личности.

Денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области нуждается в срочном обращении в Пенсионный фонд, иначе начисление может быть приостановлено, сообщает Politeka.

Часть граждан, получающих адресные социальные выплаты, обязана пройти идентификацию в ПФУ. Эта процедура позволяет подтвердить личность и предотвратить неправомерное получение средств. Она касается выплат, назначенных с февраля 2022 года по июнь 2025 года включительно, а крайний срок подачи документов – 1 октября 2025 года. Выполнение процедуры поможет фонду продлевать начисления без задержек.

Процедуру можно пройти несколькими способами в зависимости от удобства получателя. Лично – посетив сервисный центр ПФУ, где работники консультируют и помогают оформить все необходимые документы. Онлайн – через вебпортал электронных услуг ПФУ, с авторизацией через КЭП или приложение «Дія», что позволяет избежать личного посещения учреждения.

Еще один вариант – дистанционная идентификация через видеосвязь в Skype, Google Meet, Viber или других платформах, во время которой гражданин подтверждает человека без выхода из дома. Для лиц, находящихся за границей, предусмотрено оформление справки в дипломатических учреждениях Украины и отправка ее в ПФУ по почте или через электронный кабинет из КЭП.

Следовательно, денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области будет оставаться доступной только при своевременном подтверждении личности. Выбор удобного способа идентификации гарантирует своевременное начисление и целевое использование выплат, что особенно важно для граждан, регулярно получающих социальную поддержку.

