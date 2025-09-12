Місцеві уважно стежать за новинами про підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області, адже це безпосередньо стосується бюджету кожної родини.

Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області хвилює мешканців не менше, ніж зростання цін на продукти чи інші послуги, повідомляє Politeka.

З 1 червня 2024 року в Україні діє нова фіксована вартість на електрику для побутових споживачів. Таке підвищення тарифів на електроненергію в Чернігівській області затверджено постановою №632. Вартість зросла з 2,64 грн за кіловат-годину до 4,32.

При цьому ціна не розділяється за обсягом споживання. Уряд вирішив не змінювати її до жовтня 2025-го. Це стосується мешканців багатоповерхівок, гуртожитків, користувачі електроопалення та інші домогосподарства, що мають право на цю ціну згідно із законодавством.

Для тих, хто опалює житло електрикою, у період з жовтня до квітня діє спеціальний порядок. Якщо місячне споживання не перевищує 2000 кіловат-годин, то вартість становить 2,64 гривень за весь обсяг. Якщо ж використано більше, тоді оплата йде за ставкою 4,32.

Однак, для бізнесу ситуація з підвищенням тарифів на електроенергію в Чернігівській області завсім інша. На засіданні НКРЕКП наприкінці серпня було затверджено нові розцінки для операторів систем розподілу.

Йдеться про зростання для споживачів першого класу приблизно на 14%, а для другого - на 23%. Це торкнеться насамперед великих підприємств, які отримують струм з високовольтних мереж.

Найбільше подорожчання очікується для Кіровоградобленерго, Рівнеобленерго та Хмельницькобленерго. Натомість на Чернігівщині, Львівщині та Черкащині збільшення цін буде найменшим.

