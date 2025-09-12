Местные внимательно следят за новостями о повышении тарифов на электроэнергию в Черниговской области, ведь это касается бюджета каждой семьи.

Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области волнует жителей не меньше роста цен на продукты или другие услуги, сообщает Politeka.

С 1 июня 2024 года в Украине действует новая фиксированная стоимость на электричество для бытовых потребителей. Такое повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области утверждено постановлением №632. Стоимость выросла с 2,64 грн за киловатт-час до 4,32.

При этом цена не делится по объему потребления. Правительство решило не менять ее до октября 2025-го. Это касается жителей многоэтажек, общежитий, пользователи электроотопления и другие домохозяйства, имеющие право на эту цену в соответствии с законодательством.

Для тех, кто отапливает жилье электричеством, в период с октября по апрель действует специальный порядок. Если месячное потребление не превышает 2000 киловатт-часов, стоимость составляет 2,64 гривен за весь объем. Если же использовано больше, то оплата идет по ставке 4,32.

Однако для бизнеса ситуация с повышением тарифов на электроэнергию в Черниговской области совсем другая. На заседании НКРЭКУ в конце августа были утверждены новые расценки для операторов систем распределения.

Речь идет о росте для потребителей первого класса примерно на 14%, а для второго – на 23%. Это коснется прежде всего крупных предприятий, получающих ток из высоковольтных сетей.

Наибольшее подорожание ожидается Кировоградоблэнерго, Ровнооблэнерго и Хмельницкоблэнерго. На Черниговщине, Львовщине и Черкасщине увеличение цен будет наименьшим.

