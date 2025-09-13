Багато місцевих мешканців потребують гуманітарної допомоги для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення в Одеській області.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області стає доступнішою завдяки новому рішенню благодійного фонду «Ваше Місто», повідомляє Politeka.

Як йдеться у Телеграм-каналі, ГО «ВПО України» Одещина, організація увійшла в єдину державну систему e-Health, що відкриває нові можливості для надання медичних послуг тим, хто цього найбільше потребує.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області відтепер включає й сучасні електронні інструменти охорони здоров’я.

Фонд «Ваше Місто» став першою організацією в Україні, якій Міністерство охорони здоров’я надало офіційний доступ до системи Helsi та e-Health. Це рішення стало символічним саме до Міжнародного дня гуманітарної допомоги, що відзначається 19 серпня.

Завдяки інтеграції медичний центр «Благодійний лікар», який діє під егідою фонду, може надавати переселенцям та пенсіонерам з Одеської області ще ширший спектр послуг.

Відтепер лікарі мають змогу виписувати електронні рецепти, направляти пацієнтів до спеціалістів у державні лікарні та забезпечувати доступ до програм державних гарантій, включаючи відому програму «Доступні ліки».

Це суттєво скорочує час від звернення пацієнта до отримання лікування і робить медичну підтримку значно зручнішою. Представники фонду наголошують, що для багатьох людей, які втратили домівки чи постраждали від обстрілів, швидкий і простий доступ до медицини є важливим питанням.

Окрім медицини, увага приділяється і психологічному відновленню. У Центрі ментального здоров’я при організації діють групи підтримки, арт-терапія, консультації спеціалістів, а також тренінги для подолання стресу.

