Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області стає доступнішою завдяки новому рішенню благодійного фонду «Ваше Місто», повідомляє Politeka.

Як йдеться у Телеграм-каналі, ГО «ВПО України» Одещина, організація увійшла в єдину державну систему e-Health, що відкриває нові можливості для надання медичних послуг тим, хто цього найбільше потребує.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів в Одеській області відтепер включає й сучасні електронні інструменти охорони здоров’я.

Фонд «Ваше Місто» став першою організацією в Україні, якій Міністерство охорони здоров’я надало офіційний доступ до системи Helsi та e-Health. Це рішення стало символічним саме до Міжнародного дня гуманітарної допомоги, що відзначається 19 серпня.

лікування, лікарня

Завдяки інтеграції медичний центр «Благодійний лікар», який діє під егідою фонду, може надавати переселенцям та пенсіонерам з Одеської області ще ширший спектр послуг.

Відтепер лікарі мають змогу виписувати електронні рецепти, направляти пацієнтів до спеціалістів у державні лікарні та забезпечувати доступ до програм державних гарантій, включаючи відому програму «Доступні ліки».

Це суттєво скорочує час від звернення пацієнта до отримання лікування і робить медичну підтримку значно зручнішою. Представники фонду наголошують, що для багатьох людей, які втратили домівки чи постраждали від обстрілів, швидкий і простий доступ до медицини є важливим питанням.

Окрім медицини, увага приділяється і психологічному відновленню. У Центрі ментального здоров’я при організації діють групи підтримки, арт-терапія, консультації спеціалістів, а також тренінги для подолання стресу.

