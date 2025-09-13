Многие местные жители нуждаются в гуманитарной помощи для пенсионеров и других уязвимых категорий населения в Одесской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области становится доступнее благодаря новому решению благотворительного фонда «Ваш Город», сообщает Politeka.

Как говорится в Телеграмм-канале, ОО «ВПО Украины» Одесщина, организация вошла в единую государственную систему e-Health, открывающую новые возможности для предоставления медицинских услуг тем, кто в этом больше нуждается.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области теперь включает и современные электронные инструменты здравоохранения.

Фонд «Ваш Город» стал первой организацией в Украине, которой Министерство здравоохранения предоставило официальный доступ к системам Helsi и e-Health. Это решение стало символическим именно к Международному дню гуманитарной помощи, который отмечается 19 августа.

Благодаря интеграции медицинский центр «Благотворительный врач», действующий под эгидой фонда, может предоставлять переселенцам и пенсионерам из Одесской области еще более широкий спектр услуг.

Теперь врачи могут выписывать электронные рецепты, направлять пациентов к специалистам в государственные больницы и обеспечивать доступ к программам государственных гарантий, включая известную программу «Доступные лекарства».

Это существенно сокращает время от обращения пациента до получения лечения и делает медицинскую поддержку более удобной. Представители фонда отмечают, что для многих людей, лишившихся дома или пострадавших от обстрелов, быстрый и простой доступ к медицине является важным вопросом.

Кроме медицины внимание уделяется и психологическому восстановлению. В Центре ментального здоровья при организации действуют группы поддержки, арт-терапия, консультации специалистов, а также тренинги по преодолению стресса.

