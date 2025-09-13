Обмеження руху у Вінницькій області є вимушеним кроком, спрямованим на покращення стану вуличної інфраструктури та підвищення безпеки.

Обмеження руху у Вінницькій області торкнулося селища Крижопіль, де з 12 вересня по 12 жовтня діятимуть тимчасові зміни на кількох вулицях, повідомляє Politeka.

Місцева адміністрація повідомила, що причиною стала необхідність проведення ремонтних робіт та заміна каналізаційних люків, які потребують оновлення для безпечного функціонування інфраструктури.

Під час виконання робіт буде обмежено рух по вулицях Спорту та Корольова. Щоб мінімізувати незручності, організували об’їзд, який проходитиме вулицями Козацькою, Гаврилюка та О. Порошенка. Такий варіант дозволить водіям мати альтернативний маршрут і водночас забезпечить можливість комунальникам якісно завершити ремонт.

Адміністрація Крижопільської селищної ради закликала жителів, підприємців та агровиробників заздалегідь врахувати схему об’їзду у власних планах. Влада наголошує, що своєчасне інформування та правильна організація руху допоможе уникнути заторів і забезпечить безпеку як для учасників дорожнього руху, так і для працівників, які виконують роботи.

Варто нагадати, що зміни залишатимуться чинними протягом одного місяця. Після завершення робіт відновлять стандартну схему проїзду. До того моменту важливо бути уважними, дотримуватися дорожніх знаків та враховувати маршрути, прокладені для об’їзду.

Отже, обмеження руху у Вінницькій області є вимушеним кроком, спрямованим на покращення стану вуличної інфраструктури та підвищення безпеки.

До слова, у Вінниці також повідомляли про новий графік пересування транспорту, який вступив у дію з 9 вересня.

