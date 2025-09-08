У Вінниці представили новий графік руху транспорту, який вступає в дію з 9 вересня, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає мер Сергій Моргунов.

З цього дня місто обслуговуватимуть два нові муніципальні автобусні маршрути, що охоплюють різні райони та забезпечують зручне пересування містянам.

Маршрут №32 пролягає від Залізничного вокзалу до Сабарова, а №4 з’єднує Барське шосе та Тяжилів (Лугова). Обидва маршрути фактично проходять через усі ключові точки міста, забезпечуючи можливість швидкого добирання до центру та віддалених районів.

Розклад руху на робочі дні для маршруту №4 від Барського шосе: 6:35, 7:10, 7:45, 8:20, 9:25, 10:35, 11:45, 12:55, 14:05, 15:15, 15:50, 16:25, 17:00, 17:35, 18:10, 19:15, 20:25; від Лугової: 6:35, 7:10, 7:45, 8:20, 8:55, 9:30 (до Майдану Небесної Сотні), 10:35, 11:45, 12:55, 14:05, 15:15, 15:50, 16:25, 17:00, 17:35, 18:10, 18:45, 19:20 (до Майдану Небесної Сотні), 20:25, 21:35.

Для маршруту №32 від Залізничного вокзалу рейси починаються о 6:55 та завершуються о 22:18 (до «Електромережі»), а від Сабарова — з 6:45 до 21:26.

У вихідні дні інтервали між рейсами збільшені. Для маршруту №4 від Барського шосе автобуси вирушатимуть о 7:45, 8:55, 10:35, 11:40, 12:55, 15:15, 17:35, 20:25, а від Лугової — 7:45, 8:55, 10:05, 11:45, 12:50, 14:05, 16:25, 18:45, 21:35. Для №32 від Залізничного вокзалу рейси заплановані з 6:40 до 22:18, а від Сабарова — з 6:40 до 21:26.

Новий графік руху транспорту у Вінниці дозволяє оптимізувати пересування жителів та гостей міста, забезпечуючи чітке дотримання часу та зручність користування громадським транспортом. Пасажирам радять ознайомитися з розкладом заздалегідь, щоб планувати поїздки відповідно до власних потреб.

