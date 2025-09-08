В Виннице представили новый график движения транспорта, вступающего в действие с 9 сентября, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет мэр Сергей Моргунов.

С этого дня город будут обслуживать два новых муниципальных автобусных маршрута, которые охватывают разные районы и обеспечивают удобное передвижение горожанам.

Маршрут №32 пролегает от Железнодорожного вокзала до Сабарова, а №4 соединяет Барское шоссе и Тяжилов (Луговая). Оба маршрута фактически проходят через все ключевые точки города, обеспечивая возможность быстрого подбора в центр и отдаленные районы.

Расписание движения на рабочие дни для маршрута №4 от Барского шоссе: 6:35, 7:10, 7:45, 8:20, 9:25, 10:35, 11:45, 12:55, 14:05, 15:15, 15:50, 16:35 18:10, 19:15, 20:25; от Луговой: 6:35, 7:10, 7:45, 8:20, 8:55, 9:30 (к Майдану Небесной Сотни), 10:35, 11:45, 12:55, 14:05, 15:15, 15:50, 16 18:10, 18:45, 19:20 (к Майдану Небесной Сотни), 20:25, 21:35.

Для маршрута №32 от Железнодорожного вокзала рейсы начинаются в 6:55 и завершаются в 22:18 (в «Электросеть»), а от Сабарова — с 6:45 до 21:26.

В выходные дни интервалы между рейсами увеличены. Для маршрута №4 от Барского шоссе автобусы будут отправляться в 7:45, 8:55, 10:35, 11:40, 12:55, 15:15, 17:35, 20:25, а от Луговой - 7:45, 8:55, 10:40, 10:05 14:05, 16:25, 18:45, 21:35. Для №32 от Железнодорожного вокзала рейсы запланированы с 6:40 до 22:18, а от Сабарова с 6:40 до 21:26.

Новый график движения транспорта в Виннице позволяет оптимизировать передвижение жителей и гостей города, обеспечивая четкое время и удобство пользования общественным транспортом. Пассажирам советуют ознакомиться с расписанием заранее, чтобы планировать поездки в соответствии с собственными потребностями.

