Ограничение движения в Винницкой области - вынужденный шаг, направленный на улучшение состояния уличной инфраструктуры и повышение безопасности.

Ограничение движения в Винницкой области коснулось поселка Крыжополь, где с 12 сентября по 12 октября будут действовать временные изменения на нескольких улицах, сообщает Politeka.

Местная администрация сообщила, что причиной стала необходимость проведения ремонтных работ и замена канализационных люков, нуждающихся в обновлении для безопасного функционирования инфраструктуры.

При выполнении работ будет ограничено движение по улицам Спорта и Королева. Чтобы минимизировать неудобства, организовали объезд, который будет проходить по улицам Казацкой, Гаврилюка и А. Порошенко. Такой вариант позволит водителям иметь альтернативный маршрут и обеспечит возможность коммунальщикам качественно завершить ремонт.

Администрация Крыжопольского поссовета призвала жителей, предпринимателей и агропроизводителей заранее учесть схему объезда в собственных планах. Власти подчеркивают, что своевременное информирование и правильная организация движения поможет избежать пробок и обеспечит безопасность как для участников дорожного движения, так и для работников, выполняющих работы.

Следует напомнить, что изменения будут действовать в течение одного месяца. После завершения работ возобновят стандартную схему проезда. К тому моменту важно быть внимательными, соблюдать дорожные знаки и учитывать маршруты, проложенные для объезда.

К слову, в Виннице также сообщали о новом графике передвижения транспорта, вступившего в действие с 9 сентября.

