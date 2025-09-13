Жителі регіону вже готуються до змін, адже невдовзі відбудеться підвищення тарифів на опалення в Полтавській області.

Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області для багатьох родин означатиме додаткові витрати, які відчутно позначаться на сімейних бюджетах, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті "Лебнитеплоенерго", підвищення тарифів на опалення в Полтавській області офіційно заплановане з 1 жовтня 2025 року.

Мова йде про встановлення нових розцінок на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання для різних категорій споживачів. Відповідно до законодавства, розцінки мають покривати всі економічно обґрунтовані витрати підприємства, що й стало підставою для їх перегляду.

Діючи ціни були ухвалені ще у серпні 2024 року рішенням обласної ради. Вони стосувалися постачання гарячої води з урахуванням та без урахування витрат на ремонт і утримання теплопунктів.

Проте нинішній рівень відшкодування витрат складав лише близько 76%, що зробило підвищення атрифів на опалення у Полтавській області неминучим.

ОКВПТГ «Лубнитеплоенерго» провело розрахунки планових витрат, які показали значне зростання вартості паливно-енергетичних ресурсів.

Вартість природного газу для різних категорій споживачів коливається від 6183 гривень за тисячу кубів для населення до понад 13 тисяч гривень для бюджетних установ та інших споживачів.

До цього додається транспортування і розподіл газу, що також суттєво збільшує собівартість. Ситуацію ускладнює зростання ціни на електроенергію.

За останні пів року середня вартість одного кіловат-години досягла понад 8 грн. Це на 192% більше для населення, ніж було закладено у попередніх розцінках, і на чверть більше для бюджетних установ.

Подорожчали також послуги з водопостачання та водовідведення у Лубнах і Пирятині, що безпосередньо впливає на формування кінцевої ціни теплової енергії.

