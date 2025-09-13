Жители региона уже готовятся к переменам, ведь скоро произойдет повышение тарифов на отопление в Полтавской области.

Повышение тарифов на отопление в Полтавской области для многих семей будет означать дополнительные расходы, которые ощутимо отразятся на семейных бюджетах, сообщает Politeka.

Как сообщается на официальном сайте "Лебнитеплоэнерго", повышение тарифов на отопление в Полтавской области официально запланировано с 1 октября 2025 года.

Речь идет об установлении новых расценок на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку для разных категорий потребителей. Согласно законодательству, расценки должны покрывать все экономически обоснованные расходы предприятия, что и послужило основанием для их пересмотра.

Действующие цены были приняты еще в августе 2024 решением областного совета. Они касались поставок горячей воды с учетом и без учета затрат на ремонт и содержание теплопунктов.

Однако нынешний уровень возмещения расходов составлял всего около 76%, что сделало повышение атрифов на отопление в Полтавской области неизбежным.

ОКППГТ «Лубнитеплоэнерго» провело расчеты плановых расходов, которые показали значительный рост стоимости топливно-энергетических ресурсов.

Стоимость природного газа для разных категорий потребителей колеблется от 6183 гривен за тысячу кубов для населения до более чем 13 тысяч гривен для бюджетных учреждений и других потребителей.

К этому прилагается транспортировка и распределение газа, что также значительно увеличивает себестоимость. Ситуацию усложняет рост цен на электроэнергию.

За последние полгода средняя стоимость одного киловатт-часа достигла более 8 грн. Это на 192% больше для населения, чем было заложено в предыдущих расценках и на четверть больше для бюджетных учреждений.

Подорожали также услуги по водоснабжению и водоотводу в Лубнах и Пирятине, что оказывает непосредственное влияние на формирование конечной цены тепловой энергии.

