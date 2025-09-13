Відомо, де внутрішньо-переміщені особи (ВПО) можуть знайти безкоштовне житло в Харкові та що для цього потрібно зробити.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові можна отримати через спеціальні платформи чи звернувшись до місцевої влади, повідомляє Politeka.net.

Про це детальніше розповіли у прес-службі Міністерства розвитку громад та територій України.

Згідно з інформацією міністерства, безкоштовний прихисток для переселенців надають:

звичайні громадяни (фізичні особи);

заклади приватної форми власності;

заклади комунальної форми власності;

заклади державної форми власності.

На платформі «Там, де вас чекають» переселенці можуть отримати детальну інформацію щодо доступних прихистків у різних регіонах країни. Тут зазначається кількість діючих місць для проживання, кількість вільних місць, а також наводяться контактні телефони обласних центрів, куди можна звернутися з питаннями щодо розміщення.

Ще один зручний інструмент для пошуку безкоштовного житла для ВПО в Харкові та інших регіонах — сервіс «Прихисток», створений державою. Щоб скористатися ним, потрібно увійти на сайт, натиснути кнопку «Знайти житло», обрати країну «Україна» та відповідний регіон. Далі користувач вказує кількість осіб та склад родини, після чого отримує доступ до актуальних оголошень і може зв’язатися з власниками помешкань напряму.

Аналогічний за принципом роботи волонтерський ресурс «Допомагай» також допомагає переселенцям знаходити будинок. Його створили громадські ініціативи, щоб розширити можливості для пошуку тимчасового безкоштовного житла для ВПО в Харкові та інших регіонах.

Житло для внутрішньо переміщених осіб в Україні надається також силами місцевої влади. За цю сферу відповідають обласні військові адміністрації (ОВА) та органи місцевого самоврядування (ОМС). Саме вони забезпечують переселенців безкоштовним соціальним житлом, здебільшого у так званих місцях компактного поселення (МКП). Про це інформують у Міністерстві розвитку громад та територій.

Переселенці, які виявили бажання проживати саме у МКП, мають повідомити про своє рішення у зручний для них спосіб:

звернутися до відповідальних осіб під час евакуації;

надати інформацію гуманітарному штабу одразу після прибуття до нього;

або ж повідомити місцеву владу через спеціальні гарячі лінії, створені для підтримки ВПО.

