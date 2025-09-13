Известно, где внутренне перемещенные лица могут найти бесплатное жилье в Харькове и что для этого нужно сделать.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове можно получить через специальные платформы или обратившись к местным властям, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства развития общин и территорий Украины.

Согласно информации министерства, бесплатное убежище для переселенцев предоставляют:

обычные граждане (физические лица);

заведения частной формы собственности;

заведения коммунальной формы собственности;

заведения государственной формы собственности.

На платформе «Там, де вас чекають» переселенцы могут получить подробную информацию о доступных приютах в разных регионах страны. Здесь указывается количество действующих мест проживания, количество свободных мест, а также приводятся контактные телефоны областных центров, куда можно обратиться с вопросами размещения.

Еще один удобный инструмент для поиска бесплатного жилья для ВПЛ в Харькове и других регионах – сервис «Прихисток», созданный государством. Чтобы воспользоваться им нужно войти на сайт, нажать кнопку «Найти жилье», выбрать страну «Украина» и соответствующий регион. Далее пользователь указывает количество лиц и состав семьи, после чего получает доступ к актуальным объявлениям и может связаться с владельцами квартир напрямую.

Аналогичный по принципу работы волонтерский ресурс «Допомагай» также помогает переселенцам находить дом. Его создали общественные инициативы, чтобы расширить возможности поиска временного бесплатного жилья для ВПЛ в Харькове и других регионах.

Недвижимость для внутренне перемещенных лиц в Украине предоставляется также силами местных властей. За эту сферу отвечают областные военные администрации (ОВА) и органы местного самоуправления (ОМС). Именно они обеспечивают переселенцев бесплатным социальным домом, в основном в так называемых местах компактного поселения (МКП). Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

Переселенцы, которые изъявили желание проживать именно в МКП, должны сообщить о своем решении удобным для них способом:

обратиться к ответственным лицам во время эвакуации;

предоставить информацию гуманитарному штабу сразу по прибытии в него;

или сообщить местным властям через специальные горячие линии, созданные для поддержки ВПЛ.

