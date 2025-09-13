Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається безкоштовно, а будь-які вимоги сплатити кошти є ознакою шахрайства.

Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області стає доступною завдяки новій програмі Норвезької ради у справах біженців (NRC), повідомляє Politeka.

Так зазначено на сторінці NRC у Фейсбук.

Прийом заявок розпочинається 9 вересня 2025 року о 12:00 і триватиме до 18 вересня до 17:00 за київським часом. Підтримка надається людям, які опинилися у складних життєвих умовах, зокрема пенсіонерам та громадянам, що мешкають поблизу зони бойових дій або були змушені залишити свої домівки.

Всі анкети, подані протягом цього періоду, оцінюються на рівних умовах. Однак NRC радить не відкладати реєстрацію на останні дні, аби уникнути перевантаження електронної системи. Після завершення прийому заявок кожен учасник отримує підтвердження про реєстрацію, а спеціальні коди для перевірки статусу надсилатися більше не будуть.

Починаючи з 20 вересня, перевірка стану заявки можлива через ідентифікаційний код та номер телефону, вказані під час реєстрації. Для коректної роботи рекомендується використовувати актуальні версії браузерів, у разі смартфонів – оновлений Google Chrome або Safari із сучасним системним забезпеченням. Якщо родина подає декілька анкет, враховується лише остання.

Для уникнення помилок необхідно уважно заповнювати всі поля форми та надавати чіткі, кольорові фотографії документів або скріншоти з застосунку «Дія». NRC підкреслює, що через обмежені ресурси допомога надаватиметься першочергово тим, хто перебуває у критично складних умовах. Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області надається безкоштовно, а будь-які вимоги сплатити кошти є ознакою шахрайства.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: яка ситуація на ринку.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Кіровоградській області: українцям пояснили, на що можна витратити виплати.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: як сарана вплине на ціни у магазинах.