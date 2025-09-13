Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется бесплатно, а любые требования оплатить средства являются признаком мошенничества.

Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области становится доступным благодаря новой программе Норвежского совета по делам беженцев (NRC), сообщает Politeka.

Так указана на странице NRC в Facebook.

Прием заявок начинается 9 сентября 2025 в 12:00 и продлится до 18 сентября до 17:00 по киевскому времени. Поддержка оказывается людям, оказавшимся в сложных жизненных условиях, в частности пенсионерам и гражданам, проживающим вблизи зоны боевых действий или вынужденных покинуть свои дома.

Все анкеты, представленные в течение этого периода, оцениваются на равных условиях. Однако NRC советует не откладывать регистрацию на последние дни во избежание перегрузки электронной системы. После приема заявок каждый участник получает подтверждение о регистрации, а специальные коды для проверки статуса отправляться больше не будут.

Начиная с 20 сентября проверка состояния заявки возможна через идентификационный код и номер телефона, указанный при регистрации. Для корректной работы рекомендуется использовать актуальные версии браузеров, в случае смартфонов обновленный Google Chrome или Safari с современным системным обеспечением. Если семья представляет несколько анкет, учитывается только последняя.

Чтобы избежать ошибок, необходимо внимательно заполнять все поля формы и предоставлять четкие, цветные фотографии документов или скриншоты из приложения «Дія». NRC подчеркивает, что через ограниченные ресурсы помощь будет оказываться в первую очередь тем, кто находится в критически сложных условиях. Денежная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется бесплатно, а любые требования оплатить средства являются признаком мошенничества.

