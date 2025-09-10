Дефіцит продуктів у Одеській області став однією з головних проблем сезону через складні погодні умови та низьку врожайність, повідомляє Politeka.

Весняні заморозки пошкодили великі площі посівів, що змусило фермерів пересівати культури повторно. Сильні зливи та град додатково погіршили стан посівів, зруйнувавши значну частину урожаю.

За словами голови Союзу українського селянства Івана Томича, цьогорічна пшениця демонструє найнижчі показники за останнє десятиліття. Якщо раніше погодні умови сприяли аграріям, то цього року втрати виявилися значними. Через це ціни на зерно з липня зросли з менш ніж 8 тисяч до приблизно 9 тисяч гривень за тонну. Водночас обсяги експорту зменшаться до 15 мільйонів тонн.

Внутрішній ринок залишиться забезпеченим борошном і хлібобулочними виробами, але середньорічне підвищення вартості може сягати до 25%. Спочатку прогнози щодо кукурудзи були оптимістичними, адже висів проводили пізніше, проте негода внесла корективи. Очікуваний експорт цієї культури складе близько 24 мільйонів тонн, а ціна за тонну – приблизно 9600 гривень. Подібна ситуація спостерігається й у ячменю та інших зернових культур.

Паралельно активізувався експорт соняшникової олії, вартість сировини для виробництва якої збільшилася. Внутрішні ціни залишаються стабільними, незначні коливання можливі під час сезону консервацій. Фермери намагаються швидше реалізувати сою й ріпак, побоюючись змін у митному регулюванні. Липневий продаж сої зріс на третину, що впливає на ринок.

Овочі наразі доступні, але восени можливе подорожчання через брак робочої сили та пошкоджені посіви. Всі ці фактори створюють ризики для стабільності, підтверджуючи факт дефіциту продуктів у Одеській області.

