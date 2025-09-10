Дефицит продуктов в Одесской области стал одной из главных проблем сезона из-за сложных погодных условий и низкой урожайности, сообщает Politeka.

Весенние заморозки повредили большие площади посевов, что заставило фермеров повторно пересевать культуры. Сильные ливни и град дополнительно ухудшили состояние посевов, разрушив значительную часть урожая.

По словам главы Союза украинского крестьянства Ивана Томича, нынешняя пшеница демонстрирует самые низкие показатели за последнее десятилетие. Если раньше погодные условия привели к аграриям, то в этом году потери оказались значительными. Из-за этого цены на зерно с июля выросли с менее чем 8 тысяч до примерно 9 тысяч гривен за тонну. В то же время, объемы экспорта уменьшатся до 15 миллионов тонн.

Внутренний рынок останется обеспеченной мукой и хлебобулочными изделиями, но среднегодовое повышение стоимости может достигать 25%. Сначала прогнозы по кукурузе были оптимистичными, ведь висел проводили позже, однако непогода внесла коррективы. Ожидаемый экспорт этой культуры составит около 24 миллионов тонн, а цена за тонну – около 9600 гривен. Подобная ситуация наблюдается и у ячменя и других зерновых культур.

Параллельно активизировался экспорт подсолнечного масла, стоимость сырья для производства которого увеличилась. Внутренние цены остаются стабильными, незначительные колебания возможны в сезон консерваций. Фермеры пытаются быстрее реализовать сою и рапс, опасаясь изменений в таможенном регулировании. Июльная продажа сои выросла на треть, что влияет на рынок.

Овощи доступны, но осенью возможно подорожание из-за нехватки рабочей силы и поврежденных посевов. Все эти факторы создают риски стабильности, подтверждая факт дефицита продуктов в Одесской области.

