Пересічні споживачі вже відчувають проблеми через дефіцит продуктів у Львівській області та інших регіонах України

Дефіцит продуктів у Львівській області та інших регіонах України можливий лише на окремі види товарів в магазинах, повідомляє Politeka.net.

Про ситуацію на ринку та можливі прогнози розповів заступник голови Комітету Верховної Ради з питань земельної та аграрної політики Степана Чернявського.

Цьогорічна весна та літо стали серйозним викликом для українських аграріїв. Заморозки на початку сезону, а згодом — тривала спека істотно вплинули на врожайність овочів, фруктів і ягід. У результаті зібрані обсяги виявилися нижчими, ніж торік, що вже відчувають і виробники, і пересічні споживачі через дефіцит продуктів у Львівській області та інших регіонах України. Особливої уваги заслуговує традиційний «борщовий набір» — базові овочі, без яких важко уявити повсякденний раціон українських родин.

Примхи погоди не лише знизили очікувані показники врожаю, а й створили додаткові ризики для стабільності аграрного сектору. Водночас фермери продовжують працювати, намагаючись максимально зберегти вирощене, щоб уникнути дефіциту продуктів у Львівській області та інших регіонах України.

За словами заступника голови Комітету Верховної Ради з питань земельної та аграрної політики Степана Чернявського, цьогорічні результати можуть бути приблизно на 11 відсотків нижчими за торішні.

Попередні прогнози виглядають так: овочів очікується близько 7,3 мільйона тонн, плодово-ягідних культур — 1,8 мільйона тонн, картоплі — майже 19,3 мільйона тонн. Водночас експерт наголосив, що підстав для паніки немає: частину продукції навіть вдається переробляти та відправляти на експорт.

На відміну від попередніх років, значного дефіциту овочів цього сезону не прогнозується. Попри окремі труднощі, ситуація виглядає стабільнішою, ніж кілька років тому. Для споживачів це означає, що можна зберігати спокій і більш упевнено планувати власні витрати, не очікуючи різких коливань на ринку базових продуктів.

