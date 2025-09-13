Рядовые потребители уже испытывают проблемы из-за дефицита продуктов во Львовской области и других регионах Украины

Дефицит продуктов во Львовской области и в других регионах Украины возможен только на отдельные виды товаров в магазинах, сообщает Politeka.net.

О ситуации на рынке и возможных прогнозах рассказал заместитель председателя Комитета Верховной Рады по земельной и аграрной политике Степана Чернявского.

Нынешняя весна и лето стали серьезным вызовом для украинских аграриев. Заморозки в начале сезона, а впоследствии длительная жара существенно повлияли на урожайность овощей, фруктов и ягод. В результате собранные объемы оказались ниже, чем в прошлом году, что испытывают и производители, и рядовые потребители из-за дефицита продуктов во Львовской области и других регионах Украины. Особого внимания заслуживает традиционный «борщовый набор» — базовые овощи, без которых сложно представить повседневный рацион украинских семей.

Капризы погоды не только снизили ожидаемые показатели урожая, но и создали дополнительные риски для стабильности аграрного сектора. В то же время, фермеры продолжают работать, стараясь максимально сохранить выращенное, чтобы избежать дефицита продуктов во Львовской области и других регионах Украины.

По словам заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам земельной и аграрной политики Степана Чернявского, нынешние результаты могут быть примерно на 11 процентов ниже прошлогодних.

Предварительные прогнозы выглядят так: овощей ожидается около 7,3 миллиона тонн, плодово-ягодных культур – 1,8 миллиона тонн, картофеля – почти 19,3 миллиона тонн. В то же время, эксперт подчеркнул, что оснований для паники нет: часть продукции даже удается перерабатывать и отправлять на экспорт.

В отличие от предыдущих лет значительного дефицита овощей в этом сезоне не прогнозируется. Несмотря на некоторые трудности, ситуация выглядит более стабильной, чем несколько лет назад. Для потребителей это означает, что можно сохранять спокойствие и увереннее планировать собственные затраты, не ожидая резких колебаний на рынке базовых продуктов.

Источник: novyny.live.

