Пропонується робота на посаду кухара-кондитера, яка оплачується зарплатою у розмірі 22 500 гривень. Проте вказується, що заробітна плата обговорюється під час співбесіди, з урахуванням кваліфікації та досвіду кандидата. Готові взяти пенсіонера, людину з інвалідністю чи студента.
Вимоги до кандидата:
- Бажання працювати та вчитися;
- Відповідальність та пунктуальність;
- Готовність до роботи в команді;
- Без шкідливих звичок.
Обов'язки на посаді:
- Приготування кондитерських виробів згідно з рецептами;
- Дотримання стандартів якості та санітарних норм;
- Підтримання чистоти та порядку на кухні.
Також робота для пенсіонерів в Харкові знайдеться на посаду слюсаря механіка, яка оплачується зарплатою у розмірі від 35 000 до 40 000 гривень.
Вимоги до кандидата:
- Досвід роботи слюсарем-механіком від 1 року.
- Відповідальність, уважність до деталей та готовність виконувати завдання якісно.
- Бажання працювати і розвиватися у сфері автобізнесу.
- Відсутність вимог до освіти — для нас важливий твій практичний досвід і бажання працювати.
Обов'язки на посаді:
- Виконання ремонту, діагностика та технічне обслуговування механічних систем та вузлів автотранспорту.
- Проводити заміну та регулювання деталей, слідкуватимеш за справністю обладнання.
- Співпрацювати з командою для оперативного вирішення технічних завдань.
- Забезпечувати якість і безпеку виконаних робіт, дотримуючись стандартів компанії.
