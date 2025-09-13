Робота для українських пенсіонерів у Харкові знайдеться на різних посадаіх, які можуть зацікавити шукачів.

Робота для пенсіонерів у Харкові є різна, можна обрати будь-яку вакансію, багато компаній готові платити гідну зарплату та надають хороші умови, повідомляє Politeka.net.

Оголошення ми знайшли на сайті з пошуку вакансій.

Пропонується робота на посаду кухара-кондитера, яка оплачується зарплатою у розмірі 22 500 гривень. Проте вказується, що заробітна плата обговорюється під час співбесіди, з урахуванням кваліфікації та досвіду кандидата. Готові взяти пенсіонера, людину з інвалідністю чи студента.

Вимоги до кандидата:

Бажання працювати та вчитися;

Відповідальність та пунктуальність;

Готовність до роботи в команді;

Без шкідливих звичок.

Обов'язки на посаді:

Приготування кондитерських виробів згідно з рецептами;

Дотримання стандартів якості та санітарних норм;

Підтримання чистоти та порядку на кухні.

Також робота для пенсіонерів в Харкові знайдеться на посаду слюсаря механіка, яка оплачується зарплатою у розмірі від 35 000 до 40 000 гривень.

Вимоги до кандидата:

Досвід роботи слюсарем-механіком від 1 року.

Відповідальність, уважність до деталей та готовність виконувати завдання якісно.

Бажання працювати і розвиватися у сфері автобізнесу.

Відсутність вимог до освіти — для нас важливий твій практичний досвід і бажання працювати.

Обов'язки на посаді:

Виконання ремонту, діагностика та технічне обслуговування механічних систем та вузлів автотранспорту.

Проводити заміну та регулювання деталей, слідкуватимеш за справністю обладнання.

Співпрацювати з командою для оперативного вирішення технічних завдань.

Забезпечувати якість і безпеку виконаних робіт, дотримуючись стандартів компанії.

