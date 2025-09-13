Работа для пенсионеров в Харькове разная, можно выбрать любую вакансию, многие компании готовы платить достойную зарплату и предоставляют хорошие условия, сообщает Politeka.net.

Объявление мы нашли на сайте по поиску вакансий.

ворк

Предлагается работа на должность повара-кондитера, которая оплачивается зарплатой в размере 22500 гривен. Однако указывается, что заработная плата обсуждается во время собеседования с учетом квалификации и опыта кандидата. Готовы взять пенсионера, человека с инвалидностью или студента.

Требования к кандидату:

  • Желание работать и учиться;
  • Ответственность и пунктуальность;
  • готовность к работе в команде;
  • Без вредных привычек.

Обязанности в должности:

  • Приготовление кондитерских изделий согласно рецептам;
  • Соблюдение стандартов качества и санитарных норм;
  • Поддержание чистоты и порядка на кухне.

ворк

Также работа для пенсионеров в Харькове найдется на должность слесаря ​​механика, оплачиваемую зарплатой в размере от 35 000 до 40 000 гривен.

Требования к кандидату:

  • Опыт на должности слесарем-механиком от 1 года.
  • Ответственность, внимательность к деталям и готовность выполнять задания качественно.
  • Желание трудиться и развиваться в области автобизнеса.
  • Отсутствие требований к образованию – для нас важен твой практический опыт и желание работать.

Обязанности в должности:

  • Ремонт, диагностика и техническое обслуживание механических систем и узлов автотранспорта.
  • Проводить замену и регулировку деталей, следить за исправностью оборудования.
  • Сотрудничать с командой для оперативного решения технических задач.
  • Обеспечивать качество и безопасность выполненных труда, соблюдая стандарты компании.

