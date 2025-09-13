Работа для украинских пенсионеров в Харькове найдется на разных должностях, которые могут заинтересовать соискателей.

Работа для пенсионеров в Харькове разная, можно выбрать любую вакансию, многие компании готовы платить достойную зарплату и предоставляют хорошие условия, сообщает Politeka.net.

Объявление мы нашли на сайте по поиску вакансий.

Предлагается работа на должность повара-кондитера, которая оплачивается зарплатой в размере 22500 гривен. Однако указывается, что заработная плата обсуждается во время собеседования с учетом квалификации и опыта кандидата. Готовы взять пенсионера, человека с инвалидностью или студента.

Требования к кандидату:

Желание работать и учиться;

Ответственность и пунктуальность;

готовность к работе в команде;

Без вредных привычек.

Обязанности в должности:

Приготовление кондитерских изделий согласно рецептам;

Соблюдение стандартов качества и санитарных норм;

Поддержание чистоты и порядка на кухне.

Также работа для пенсионеров в Харькове найдется на должность слесаря ​​механика, оплачиваемую зарплатой в размере от 35 000 до 40 000 гривен.

Требования к кандидату:

Опыт на должности слесарем-механиком от 1 года.

Ответственность, внимательность к деталям и готовность выполнять задания качественно.

Желание трудиться и развиваться в области автобизнеса.

Отсутствие требований к образованию – для нас важен твой практический опыт и желание работать.

Обязанности в должности:

Ремонт, диагностика и техническое обслуживание механических систем и узлов автотранспорта.

Проводить замену и регулировку деталей, следить за исправностью оборудования.

Сотрудничать с командой для оперативного решения технических задач.

Обеспечивать качество и безопасность выполненных труда, соблюдая стандарты компании.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: некоторым украинцам могут отказать в льготе и изменить размер выплат.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: как получить квартиру в 2025 году, пошаговая инструкция.

Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Харькове: как можно получить денежные надбавки.