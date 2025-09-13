Работа для пенсионеров в Харькове разная, можно выбрать любую вакансию, многие компании готовы платить достойную зарплату и предоставляют хорошие условия, сообщает Politeka.net.
Объявление мы нашли на сайте по поиску вакансий.
Предлагается работа на должность повара-кондитера, которая оплачивается зарплатой в размере 22500 гривен. Однако указывается, что заработная плата обсуждается во время собеседования с учетом квалификации и опыта кандидата. Готовы взять пенсионера, человека с инвалидностью или студента.
Требования к кандидату:
- Желание работать и учиться;
- Ответственность и пунктуальность;
- готовность к работе в команде;
- Без вредных привычек.
Обязанности в должности:
- Приготовление кондитерских изделий согласно рецептам;
- Соблюдение стандартов качества и санитарных норм;
- Поддержание чистоты и порядка на кухне.
Также работа для пенсионеров в Харькове найдется на должность слесаря механика, оплачиваемую зарплатой в размере от 35 000 до 40 000 гривен.
Требования к кандидату:
- Опыт на должности слесарем-механиком от 1 года.
- Ответственность, внимательность к деталям и готовность выполнять задания качественно.
- Желание трудиться и развиваться в области автобизнеса.
- Отсутствие требований к образованию – для нас важен твой практический опыт и желание работать.
Обязанности в должности:
- Ремонт, диагностика и техническое обслуживание механических систем и узлов автотранспорта.
- Проводить замену и регулировку деталей, следить за исправностью оборудования.
- Сотрудничать с командой для оперативного решения технических задач.
- Обеспечивать качество и безопасность выполненных труда, соблюдая стандарты компании.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Харьковской области: некоторым украинцам могут отказать в льготе и изменить размер выплат.
Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: как получить квартиру в 2025 году, пошаговая инструкция.
Как сообщала Politeka, Доплаты для пенсионеров в Харькове: как можно получить денежные надбавки.