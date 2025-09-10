Такі доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області покликана відзначити людей, котрі зробили значний внесок у розвиток держави.

Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області можуть отримати лише українці, які відповідають важливим критеріям відбору, повідомляє Politeka.net.

Про те, яку надбавку можуть отримувати деякі українці похилого віку та як оформити доплати, зазначається у законі "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Для окремих категорій передбачена спеціальна щомісячна доплата для пенсіонерів у Кіровоградській області. Її розмір становить від 23 до 35 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У грошовому вираженні це дорівнює від 543 до 826 гривень на місяць.

Така фінансова підтримка покликана відзначити людей, котрі зробили значний внесок у розвиток держави, прославили її у світі або проявили особливу мужність. Водночас законодавство передбачає, що якщо пенсіонер має право одночасно на кілька різних видів надбавок, то виплачується лише одна з них – та, яка має найбільший розмір.

Доплати для пенсіонерів у Кіровоградській області можуть отримати кілька визначених категорій громадян. Передусім це ветерани війни, які були нагороджені орденами за прояв особистої відваги та мужності у захисті незалежності й територіальної цілісності України.

Також право на додаткову фінансову допомогу мають громадяни, відзначені державними нагородами, орденами чи почесними званнями, серед яких почесне звання "Заслужений".

Окрема категорія – космонавти, які здійснювали вихід у відкритий космос або керували експериментальними літальними апаратами, тим самим просуваючи науково-технічний прогрес країни. Крім того, до переліку входять спортсмени, які здобули звання чемпіонів або встановили рекорди на рівні Європи, світу, а також брали участь і перемагали на Олімпійських чи Паралімпійських іграх, прославляючи Україну на міжнародній арені.

Важливо наголосити, що така надбавка не нараховується автоматично. Щоб її отримати, пенсіонеру необхідно здійснити низку дій. По-перше, потрібно звернутися до територіального управління Пенсійного фонду України за місцем отримання пенсії. Це можна зробити особисто, відвідавши установу, або скористатися сучасними можливостями електронного кабінету. По-друге, слід подати офіційну заяву на нарахування доплати за особливі заслуги перед державою. По-третє, необхідно надати документи, що підтверджують право на цю виплату.

