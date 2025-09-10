Такие доплаты для пенсионеров в Кировоградской области призваны отметить людей, внесших значительный вклад в развитие государства.

Доплаты для пенсионеров в Кировоградской области могут получить только украинцы, отвечающие важным критериям отбора, сообщает Politeka.net.

О том, какую надбавку могут получать некоторые пожилые украинцы и как оформить доплаты, отмечается в законе "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Для отдельных категорий предусмотрена специальная ежемесячная доплата пенсионерам в Кировоградской области. Ее размер составляет от 23 до 35 процентов прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В денежном выражении это равняется от 543 до 826 гривен в месяц.

Такая финансовая поддержка призвана отметить людей, внесших значительный вклад в развитие государства, прославивших его в мире или проявивших особое мужество. В то же время законодательство предусматривает, что если пенсионер имеет право одновременно на несколько разных видов надбавок, то выплачивается только одна из них – имеющая наибольший размер.

Доплаты пенсионерам в Кировоградской области могут получить несколько определенных категорий граждан. Прежде всего, это ветераны войны, которые были награждены орденами за проявление личной отваги и мужества в защите независимости и территориальной целостности Украины.

Также право на дополнительную финансовую помощь имеют граждане, удостоенные государственных наград, орденов или почетных званий, среди которых почетное звание "Заслуженный".

Отдельная категория – космонавты, которые совершали выход в открытый космос или руководили экспериментальными летательными аппаратами, продвигая тем самым научно-технический прогресс страны. Кроме того, в перечень входят спортсмены, получившие звание чемпионов или установившие рекорды на уровне Европы, мира, а также участвовавшие и побеждавшие на Олимпийских или Паралимпийских играх, прославляя Украину на международной арене.

Важно отметить, что такая прибавка не начисляется автоматически. Чтобы ее получить, пенсионеру необходимо совершить ряд действий. Во-первых, нужно обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины по месту получения пенсии. Это можно сделать лично, посетив заведение или воспользоваться современными возможностями электронного кабинета. Во-вторых, следует подать официальное заявление на начисление доплаты за особые заслуги перед государством. В третьих, необходимо предоставить документы, подтверждающие право на эту выплату.

