Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області потребує термінового звернення до Пенсійного фонду, інакше виплати можуть бути призупинені, повідомляє Politeka.

Відомо, що частина громадян, які отримують адресні соціальні виплати, повинна пройти процедуру ідентифікації в ПФУ. Це необхідно для підтвердження особи та запобігання неправомірному отриманню допомоги. Процедура стосується виплат, призначених з лютого 2022 року до червня 2025 року включно, а крайній термін – 1 жовтня 2025 року. Після цього фонду буде простіше продовжувати нарахування без затримок.

Ідентифікацію можна здійснити різними способами, залежно від зручності одержувача. Особисто – відвідавши сервісний центр ПФУ та пройшовши процедуру за участю співробітників, де також надають консультації та допомагають із документами. Онлайн – через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ, із авторизацією через КЕП або застосунок «Дія», що дозволяє уникнути особистого відвідування установи.

Ще один варіант – відеозв’язок, під час якого громадянин проходить ідентифікацію дистанційно через Skype, Google Meet, Viber або інші платформи, підтверджуючи особу без виходу з дому. Для тих, хто перебуває за кордоном, процедура передбачає оформлення довідки в дипломатичних установах України та її надсилання ПФУ поштою або через електронний кабінет із КЕП.

Отже, грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області залишатиметься доступною, якщо вчасно пройти процедуру підтвердження особи. Вибір зручного способу ідентифікації гарантує, що виплати будуть здійснені без затримок і за призначенням, що особливо важливо для тих, хто регулярно отримує соціальну підтримку.

Джерело: НаПенсії.

