Денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области нуждается в срочном обращении в Пенсионный фонд, иначе выплаты могут быть приостановлены, сообщает Politeka.

Известно, что часть граждан, получающих адресные социальные выплаты должна пройти процедуру идентификации в ПФУ. Это необходимо для подтверждения личности и предотвращения неправомерного получения помощи. Процедура касается выплат, назначенных с февраля 2022 года по июнь 2025 года включительно, а крайний срок – 1 октября 2025 года. После этого фонду будет проще продлевать начисления без задержек.

Идентификацию можно осуществить разными способами в зависимости от удобства получателя. Лично – посетив сервисный центр ПФУ и пройдя процедуру с участием сотрудников, где также консультируют и помогают с документами. Онлайн – через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ, с авторизацией через КЭП или приложение «Дія», что позволяет избежать личного посещения учреждения.

Еще один вариант – видеосвязь, во время которой гражданин проходит идентификацию дистанционно через Skype, Google Meet, Viber или другие платформы, подтверждая человека без выхода из дома. Для тех, кто находится за границей, процедура предусматривает оформление справки в дипломатических учреждениях Украины и ее отправку ПФУ по почте или через электронный кабинет из КЭП.

Следовательно, денежное пособие для пенсионеров в Черкасской области будет оставаться доступным, если вовремя пройти процедуру подтверждения личности. Выбор удобного способа идентификации гарантирует, что выплаты будут произведены без задержек и по назначению, что особенно важно для тех, кто регулярно получает социальную поддержку.

