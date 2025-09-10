Ця грошова допомога для пенсіонерів у Київській області дозволяє своєчасно отримати підтримку тим, хто не має права на пенсію через недостатній страховий стаж.

Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області призначена для українців, які досягли 60 років і відповідають певним критеріям, повідомляє Politeka.

За даними порталу "Дія", ця щомісячна виплата доступна людям без достатнього страхового стажу для отримання пенсії, але які потребують фінансової підтримки. Мета програми – забезпечити мінімальний рівень соціальної захищеності та підтримати тих, хто опинився у складних матеріальних умовах.

Право на отримання допомоги мають громадяни, що мають щонайменше 15 років страхового стажу, не отримують інших пенсійних чи соціальних виплат та не мають додаткових джерел доходу. Сума виплати розраховується індивідуально, як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середньомісячним доходом сім’ї за останні шість місяців. Максимальний розмір допомоги у 2025 році становить 3 028 гривень.

Оформлення відбувається через органи соціального захисту за місцем проживання, із наявністю таких документів: заява, паспорт, ідентифікаційний код, довідка про страховий стаж з Пенсійного фонду, підтвердження складу сім’ї та місця проживання, а також декларація про доходи за півроку. Рішення про надання або відмову ухвалюється протягом десяти днів після подачі повного пакета документів.

Ця грошова допомога для пенсіонерів у Київській області дозволяє своєчасно отримати підтримку тим, хто не має права на пенсію через недостатній страховий стаж, та гарантує мінімальний рівень фінансової стабільності для найбільш уразливих категорій населення.

