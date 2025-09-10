Эта денежная помощь для пенсионеров в Киевской области позволяет своевременно получить поддержку тем, кто не имеет права на пенсию из-за недостаточного страхового стажа.

Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области предназначена для украинцев, достигших 60 лет и отвечающих определенным критериям, сообщает Politeka.

По данным портала "Дія", эта ежемесячная выплата доступна людям без достаточного страхового стажа для получения пенсии, но нуждающимся в финансовой поддержке. Цель программы – обеспечить минимальный уровень социальной защищенности и поддержать тех, кто оказался в сложных материальных условиях.

Право на получение пособия имеют граждане, имеющие не менее 15 лет страхового стажа, не получающие иные пенсионные или социальные выплаты и не имеющие дополнительных источников дохода. Сумма выплаты рассчитывается индивидуально как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц и среднемесячным доходом семьи за последние шесть месяцев. Максимальный размер пособия в 2025 году составляет 3028 гривен.

Оформление осуществляется через органы социальной защиты по месту жительства с наличием следующих документов: заявление, паспорт, идентификационный код, справка о страховом стаже из Пенсионного фонда, подтверждение состава семьи и места жительства, а также право на доходы за полгода. Решение о предоставлении или отказе принимается в течение десяти дней после подачи полного пакета документов.

Эта денежная помощь для пенсионеров в Киевской области позволяет своевременно получить поддержку тем, кто не имеет права на пенсию из-за недостаточного страхового стажа, и гарантирует минимальный уровень финансовой стабильности для наиболее уязвимых категорий населения.

