Пенсійний фонд України пояснює, що житлова субсидія для пенсіонерів у Одеській області нараховується лише у одному випадку.

Українці часто стикаються із ситуацією, коли субсидія для пенсіонерів у Одеській області формально призначається, але у платіжках вона відображається як "0 гривень", пише Politeka.net.

В ПФУ надали пояснення.

Пенсійний фонд України пояснює, що житлова субсидія для пенсіонерів у Одеській області нараховується лише у тому випадку, коли витрати домогосподарства на житлово-комунальні послуги у межах соціальних норм перевищують так званий «обов’язковий платіж».

Якщо під час розрахунку встановлюється, що витрати не перевищують зазначену суму, або результат обчислення дорівнює нулю чи має від’ємне значення, субсидія для пенсіонерів у Одеській області не нараховується і становить 0 гривень.

Важливо зазначити, що розмір обов’язкового платежу визначається індивідуально для кожного домогосподарства. При цьому враховується середній дохід на одного члена сім’ї, що дозволяє точно визначити потребу у фінансовій допомозі.

Право на отримання пільги має будь-яке домогосподарство або окрема особа, якщо витрати на житлово-комунальні послуги перевищують 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Ця норма закріплена чинним порядком призначення субсидій і є базовою умовою для нарахування допомоги.

Звернутися за призначенням пільг можуть:

зареєстровані мешканці житлового приміщення;

особи з індивідуальним особовим рахунком у разі, якщо рахунки на оплату послуг у домогосподарстві розділені;

орендарі житла, які фактично проживають у приміщенні на підставі договору оренди або рішення суду;

індивідуальні забудовники, навіть якщо будинок ще не введено в експлуатацію, але вже нараховується плата за комунальні послуги;

внутрішньо переміщені особи, які проживають у житлі без договору оренди, але можуть підтвердити факт проживання довідкою ВПО.

