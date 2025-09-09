У період дії обмеження руху транспорту в Одеській області громадяни повинні дотримуватися вказівок дорожніх знаків, що допоможе уникнути аварійних ситуацій.

Обмеження руху транспорту в Одеській області набуде чинності у Рені з 9 вересня 2025 року, повідомляє Politeka.

Ренійська міська громада Ізмаїльського району повідомила про тимчасове перекриття в’їзду до міста на вулиці Степана Чобану. Мова йде про ділянку від ПРАТ «Придунайський» до відділення ТЦК, де буде проводитися капітальний ремонт дорожнього покриття.

На час робіт рух автомобілів здійснюватиметься об’їзною дорогою державного значення М-15 Одеса–Рені, яка веде до траси на м. Бухарест. Міська влада наголошує, що ці заходи необхідні для відновлення дорожньої інфраструктури та підвищення безпеки учасників руху.

Громада звертається до водіїв і пішоходів із проханням враховувати тимчасові обмеження та планувати маршрути заздалегідь. Пасажирські та вантажні перевезення будуть перенаправлені через об’їзну трасу, що дозволить зменшити затори та забезпечити безпечний рух транспортних засобів.

Міська рада також вибачається за тимчасові незручності та дякує мешканцям і гостям громади за розуміння та терпіння під час проведення робіт. Усі об’єкти та служби міста організовують координацію руху, щоб ремонт пройшов швидко та ефективно.

У період дії обмеження руху транспорту в Одеській області громадяни повинні дотримуватися вказівок дорожніх знаків, що допоможе уникнути аварійних ситуацій і забезпечити безпечний рух на всіх ділянках вулиці Степана Чобану.

До слова, в Одеській області також дорожчає проїзд для приміського транспорту. Зокрема, при поїздках від 91 до 320 км вартість квитків коливатиметься від 57 до 90 гривень залежно від конкретної довжини маршруту.

