Подорожчання проїзду в Одеській області торкнеться пасажирів приміських поїздів уже з 8 вересня, повідомляє Politeka.

Відповідно до наказу директора філії «Приміська пасажирська компанія», вартість квитків змінюється залежно від відстані.

Для маршруту у межах 1–30 км ціна встановлена на рівні 20 гривень. Поїздки у діапазоні від 31 до 50 км коштуватимуть 30 гривень. До цієї категорії належать рейси зі станції Вигода до Одеси-Головної (34,1 км), а також зі станції Роздільна 1 (36,4 км). Подорож від 51 до 60 км оцінюється у 35 гривень, а 61–70 км — у 40 гривень. Для відстані 71–80 км тариф визначено у 45 гривень, а при пересуванні 81–90 км пасажири заплатять 55 гривень.

При поїздках від 91 до 320 км вартість квитків коливатиметься від 57 до 90 гривень залежно від конкретної довжини маршруту. Представники компанії пояснюють, що коригування пов’язане зі зростанням витрат на обслуговування залізничної інфраструктури та перевезень.

Перед поїздкою пасажирам варто уважно ознайомитися з таблицею тарифів. Вона доступна для перегляду на вокзалах та залізничних станціях регіону, аби кожен мав можливість завчасно спланувати витрати. Отже, подорожчання проїзду в Одеській області стане відчутним для різних категорій пасажирів, однак воно продиктоване економічними обставинами та потребою підтримувати стабільність транспортного сполучення.

До слова, також варто знати про те, що в Одесі 3 вересня розпочався капітальний ремонт елементів благоустрою та берегоукріплення в зоні Аркадії. Через це тимчасово змінили схему пересування Трасою здоров’я.

