Подорожание проезда в Одесской области коснется пассажиров пригородных поездов уже с 8 сентября, сообщает Politeka.

Согласно приказу директора филиала «Пригородная пассажирская компания» стоимость билетов меняется в зависимости от расстояния.

Для маршрута в пределах 1-30 км цена установлена ​​на уровне 20 гривен. Поездки в диапазоне от 31 до 50 км будут стоить 30 гривен. К этой категории относятся рейсы со станции Выгода в Одессу-Главную (34,1 км), а также со станции Раздельная 1 (36,4 км). Путешествие от 51 до 60 км оценивается в 35 гривен, а 61-70 км - в 40 гривен. Для расстояния 71-80 км тариф определен в 45 гривен, а при передвижении 81-90 км пассажиры заплатят 55 гривен.

При поездках от 91 до 320 км, стоимость билетов будет колебаться от 57 до 90 гривен в зависимости от конкретной длины маршрута. Представители компании объясняют, что корректировка связана с ростом затрат на обслуживание железнодорожной инфраструктуры и перевозок.

Перед поездкой пассажирам следует внимательно ознакомиться с таблицей тарифов. Она доступна для просмотра на вокзалах и железнодорожных станциях региона, чтобы каждый имел возможность заранее спланировать расходы. Следовательно, подорожание проезда в Одесской области станет ощутимым для разных категорий пассажиров, однако оно продиктовано экономическими обстоятельствами и необходимостью поддерживать стабильность транспортного сообщения.

Кстати, также следует знать о том, что в Одессе 3 сентября начался капитальный ремонт элементов благоустройства и берегоукрепления в зоне Аркадии. Из-за этого временно изменили схему передвижения по Трассе здоровья.

