Обмеження руху в Одесі триватимуть до завершення робіт, а учасникам руху варто уважно стежити за змінами.

Стартували обмеження руху в Одесі, пов’язані з початком масштабних ремонтних робіт на узбережжі, повідомляє Politeka.

Про перебіг робіт інформує пресслужба Одеської міської ради.

З 3 вересня розпочався капітальний ремонт елементів благоустрою та берегоукріплення в зоні Аркадії. У зв’язку з цим тимчасово змінили схему пересування Трасою здоров’я.

Ремонт охоплює територію від будівлі на пляжі Аркадія, 10 до ділянки по вулиці Новобереговій, 90/51. За даними міськради, укріплювальні споруди довгий час зазнавали впливу відкритої акваторії Чорного моря. Через це бетонні та залізобетонні елементи конструкцій пошкоджені, а кам’яна основа розмита. У результаті комплекс не виконує функцію захисту пішохідної зони й прилеглої території від хвиль.

На період проведення робіт пересування Трасою здоров’я буде обмежене. Відрізок від триверса №2 до житлового комплексу «Морська симфонія» стане недоступним для велосипедистів і пішоходів. Маршрут тимчасово перенаправлять: від верхнього ярусу набережної Аркадійської алеї через прибудинкову територію «Морської симфонії» з подальшим виходом на Трасу здоров’я.

Ремонт виконуватиметься частинами — по 30–50 метрів. Щоб мінімізувати незручності для відпочивальників, будівельні матеріали транспортуватимуть та сміття вивозитимуть у вечірні й нічні години — з 21:00 до 08:00.

Завершення капітального ремонту заплановано до кінця 2026 року. Водночас, якщо погодні умови будуть сприятливими, підрядник планує впоратися до кінця травня. Отже, обмеження руху в Одесі на Трасі здоров’я триватимуть до завершення робіт, а учасникам руху варто уважно стежити за змінами.

