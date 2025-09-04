Видача талонів на отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів в Одесі відбудеться за графіком.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Одесі можна отримати завдяки роботі волонтерів Християнської місії "Нове життя", повідомляє Рoliteka.net.

Про це йдеться на сторінці організації.

Організатори благодійної акції звертаються до жителів міста з приємною новиною: усі охочі мають можливість долучитися до розподілу гуманітарної допомоги у вигляді безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів в Одесі. Йдеться про картоплю. Ініціатива спрямована на підтримку місцевих родин, які потребують додаткової допомоги в цей непростий час.

Видача талонів на отримання безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів в Одесі відбудеться у місті Одеса за адресою: вулиця Танкістів, будинок 43А. Час проведення акції визначено на четвер з 12:00 до 17:00. Саме в цей проміжок громадяни зможуть завітати за талонами.

Кожна сім’я має право отримати один талон, що надає можливість українцям безкоштовно отримати 20 кілограмів картоплі. Такий підхід дозволяє забезпечити справедливий розподіл підтримки серед усіх учасників акції та охопити якомога більше домогосподарств.

Організатори наголошують, що детальнішу інформацію про сам процес отримання гуманітарної допомоги кожен відвідувач зможе дізнатися безпосередньо під час видачі талонів. Це допоможе уникнути непорозумінь та зробить процедуру максимально прозорою та зручною для всіх.

Таким чином, акція з роздачі картоплі у місті є важливим кроком для підтримки місцевої громади, адже вона надає реальну допомогу людям та демонструє приклад солідарності й турботи.

