Выдача талонов на получение бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Одессе состоится по графику.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Одессе можно получить благодаря работе волонтеров Христианской миссии "Нове життя", сообщает Рoliteka.net.

Об этом говорится на странице организации.

Организаторы благотворительной акции обращаются к жителям города с приятной новостью: все желающие могут приобщиться к распределению гуманитарной помощи в виде бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Одессе. Речь идет о картофеле. Инициатива направлена ​​на поддержку местных семей, нуждающихся в дополнительной помощи в это непростое время.

Выдача талонов на получение бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Одессе состоится в городе Одесса по адресу: улица Танкистов, дом 43А. Время проведения акции определено на четверг с 12:00 до 17:00. Именно в этот промежуток граждане смогут посетить талоны.

Каждая семья имеет право получить один талон, что позволяет украинцам бесплатно получить 20 килограммов картофеля. Такой подход позволяет обеспечить справедливое распределение поддержки среди всех участников акции и охватить как можно больше домохозяйств.

Организаторы отмечают, что более подробную информацию о самом процессе получения гуманитарной помощи каждый посетитель сможет узнать непосредственно при выдаче талонов. Это поможет избежать недоразумений и сделает процедуру максимально прозрачной и удобной для всех.

Таким образом, акция по раздаче картофеля в городе является важным шагом для поддержки местного сообщества, ведь оно оказывает реальную помощь людям и демонстрирует пример солидарности и заботы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь в Одессе: кто может получить 20 тысяч, перечень важных условий.

Также Politeka сообщала, Новая система оплаты проезда в Кропивницком: украинцам готовят удобные изменения.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: перечень обязательных критериев для получения выплат.