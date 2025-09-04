Ограничения движения в Одессе продлятся до завершения работ, а участникам движения следует внимательно следить за изменениями.

Стартовали ограничения движения в Одессе, связанные с началом масштабных ремонтных работ на побережье, сообщает Politeka.

О ходе работ сообщает прессслужба Одесского городского совета.

С 3 сентября начался капитальный ремонт элементов благоустройства и берегоукрепления в зоне Аркадии. В этой связи временно изменили схему передвижения по Трассе здоровья.

Ремонт охватывает территорию от здания на пляже Аркадия, 10 до участка по улице Новобереговой, 90/51. По данным горсовета, укрепляющие сооружения долгое время испытывали влияние открытой акватории Черного моря. Из-за этого бетонные и железобетонные элементы конструкций повреждены, а каменное основание размыто. В результате комплекс не выполняет функции защиты пешеходной зоны и прилегающей территории от волн.

На период проведения работ передвижение по трассе здоровье будет ограничено. Отрезок от трехверса №2 до жилого комплекса "Морская симфония" станет недоступным для велосипедистов и пешеходов. Маршрут временно перенаправят: от верхнего яруса набережной Аркадийской аллеи через придомовую территорию "Морской симфонии" с последующим выходом на Трассу здоровья.

Ремонт будет выполняться по частям — по 30–50 метров. Чтобы минимизировать неудобства для отдыхающих, строительные материалы будут транспортироваться и мусор вывозить в вечерние и ночные часы с 21:00 до 08:00.

Завершение капитального ремонта намечено до конца 2026 года. В то же время, если погодные условия будут благоприятны, подрядчик планирует справиться до конца мая. Следовательно, ограничения движения в Одессе на Трассе здоровья будут продолжаться до завершения работ, а участникам движения следует внимательно следить за переменами.

