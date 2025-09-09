В период действия ограничения движения транспорта в Одесской области граждане должны следовать указаниям дорожных знаков, что поможет избежать аварийных ситуаций.

Ограничение движения транспорта в Одесской области вступит в силу в Рени с 9 сентября 2025, сообщает Politeka.

Ренийское городское общество Измаильского района сообщило о временном перекрытии въезда в город на улице Степана Чобана. Речь идет о участке от ЧАО «Придунайский» до отделения ТЦК, где будет производиться капитальный ремонт дорожного покрытия.

На время работ движение автомобилей будет осуществляться объездной дорогой государственного значения М-15 Одесса-Рени, ведущей к трассе на Бухарест. Городские власти подчеркивают, что эти меры необходимы для восстановления дорожной инфраструктуры и повышения безопасности участников движения.

Общество обращается к водителям и пешеходам с просьбой учитывать временные ограничения и планировать маршруты заранее. Пассажирские и грузовые перевозки будут перенаправлены через объездную трассу, что позволит уменьшить пробки и обеспечить безопасное движение транспортных средств.

Городской совет также приносит извинения за временные неудобства и благодарит жителей и гостей общественности за понимание и терпение во время проведения работ. Все объекты и службы города организуют координацию движения, чтобы ремонт прошел быстро и эффективно.

В период действия ограничения движения транспорта в Одесской области граждане должны следовать указаниям дорожных знаков, что поможет избежать аварийных ситуаций и обеспечить безопасное движение на всех участках улицы Степана Чобана.

В Одесской области также дорожает проезд для пригородного транспорта. В частности, при поездках от 91 до 320 км, стоимость билетов будет колебаться от 57 до 90 гривен в зависимости от конкретной длины маршрута.

