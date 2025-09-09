Спеціалісти обленерго попередили про нові локальні графіки відключення світла в Сумській області на період з 10 по 12 вересня 2025 року.

У щонайменше двох громадах Сумської області з 10 по 12 вересня 2025 року будуть застосовуватися графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема повідомляється, що в межах Садівської сільської територіальної громади в Сумській області графіки відключення світла запроваджуються у середу, 10 вересня, з 8:00 до 16:30 в селі Великі Вільми. Без електроенергії залишаться мешканці будинків по вулиці Степовій.

Крім того, у пʼятницю, 12 вересня, планове знеструмлення також відбудеться в селі Сад по вулицях Березова, Виноградна, Горобинова, Малинова, Роменська. Обмеження так само триватимуть із 8:00 до 16:30, пише Politeka.

На території Вільшанської громади в Роменському районі, за даними обленерго, в пʼятницю, 12 числа, також відбудеться тимчасова перерва в електропостачанні в с. Білоярське, повʼязана з ремонтними роботами на повітряній лінії електропередачі. З 9:00 до 15:00 обмеження діятимуть для будинків за адресами вул. Зелений гай, 28,29,30,31,32,33,35,37,38,40,41,42,43,45,46,58,67.

На ці дні в Сумській області можливі й інші графіки відключення світла. За актуальною інформацією стежте на офіційних сторінках обленерго.

Відзначимо, за даними "Укренерго", в Україні дещо зріс рівень споживання електроенергії, адже в деяких регіонах через хмарність знизилася ефективність роботи сонячних електростанцій. Українців просять за можливості перенести використання потужних електроприладів на денні години – приблизно з 10:00 до 15:00.

