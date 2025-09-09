Специалисты облэнерго предупредили о новых локальных графиках отключения света в Сумской области на период с 10 по 12 сентября 2025 года.

По меньшей мере, в двух общинах Сумской области с 10 по 12 сентября 2025 года будут применяться графики отключения света, сообщает Politeka.

В частности, сообщается, что в пределах Садовской сельской территориальной общины в Сумской области графики отключения света вводятся в среду, 10 сентября, с 8:00 до 16:30 в селе Великие Вильмы. Без электроэнергии останутся жильцы домов по улице Степной.

Кроме того, в пятницу, 12 сентября, плановое обесточивание также состоится в селе Сад по улицам Березовая, Виноградная, Рябиновая, Малиновая, Роменская. Ограничения так же будут продолжаться с 8:00 до 16:30, пишет Politeka.

На территории Ольшанской общины в Роменском районе, по данным облэнерго, в пятницу, 12 числа, также состоится временный перерыв в электроснабжении в с. Белоярское, связанный с ремонтными работами на воздушной линии электропередачи. С 9:00 до 15:00 ограничения будут действовать для домов по адресам ул. Зеленая роща, 28,29,30,31,32,33,35,37,38,40,41,42,43,45,46,58,67.

В эти дни в Сумской области возможны и другие графики отключения света. За актуальной информацией следите на официальных страницах облэнерго.

Отметим, по данными "Укрэнерго", в Украине несколько вырос уровень потребления электроэнергии, ведь в некоторых регионах из-за облачности снизилась эффективность работы солнечных электростанций. Украинцев просят по возможности перенести использование мощных электроприборов на дневные часы – примерно с 10:00 до 15:00.

