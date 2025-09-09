ДТЕК оголосив, де в Київській області в період із 10 по 13 вересня 2025 року діятимуть графіки відключення світла, повідомляє Politeka.
У межах Бучанської громади в Київській області часткові графіки відключення світла будуть застосовуватися в середу, 10 вересня, з 8:30 до 20:00 у таких населених пунктах:
- Ворзель (вул. Курортна, Котляревського 1, Ярослава Мудрого 1);
- Гаврилівка (Михайлівська 58);
- Тарасівщина (вулиця Шевченка).
У селі Мартусівка Бориспільського району без електропостачання у середу з 9:00 до 20:00 залишаться мешканці будинків по вулицях Бориспільська, Виноградна, Вишнева, Дружби, Калинова, Козацька, Мойсеєва, Промислова, Чубинського, Шевченка, Шкільна, Яблунева, а також низки провулків.
У четвер, 11 числа, планове знеструмлення відбудеться з 8:30 до 18:30 в селищі Рокитне по вулицях Незалежності та Травневій, пише Politeka.
У межах Узинської міської територіальної громади часткові знеструмлення відбудуться з 8:00 до 20:00 11 числа в Узині, Йосипівці та Іванівці, а 12 – в селах Макіївка та Василів.
На території Дмитрівської громади в Київській області графіки відключення світла будуть застосовуватися з 8:00 до 20:00:
- 10 вересня – у с. Хмільна по вул. Кучерова;
- 13 – с. Шпитьки (Лесі Українки, Господарська, Покровська, Соколина, Центральна, Щаслива).
