Энергетики предупреждают жителей Киевской области о новых графиках отключения света в регионе с 10 по 13 сентября 2025 года.

ДТЭК объявил, где в Киевской области в период с 10 по 13 сентября 2025 будут действовать графики отключения света, сообщает Politeka.

В пределах Бучанской общины в Киевской области частичные графики оключения света будут применяться в среду, 10 сентября, с 8:30 до 20:00 в следующих населенных пунктах:

Ворзель (ул. Курортная, Котляревского 1, Ярослава Мудрого 1);

Гавриловка (Михайловская 58);

Тарасовщина (улица Шевченко).

В селе Мартусовка Бориспольского района без электроснабжения в среду с 9:00 до 20:00 останутся жители домов по улицам Бориспольская, Виноградная, Вишневая, Дружбы, Калиновая, Казацкая, Моисеева, Промышленная, Чубинского, Шевченко, Школьная, а также ряда переулков.

В четверг, 11 числа, плановое обесточивание состоится с 8:30 до 18:30 в поселке Рокитнок=е по улицам Независимости и Майской, пишет Politeka.

В пределах Узинской городской территориальной общины частичные обесточения состоятся с 8:00 до 20:00 11 числа в Узине, Иосифовке и Ивановке, а 12 – в селах Макеевка и Васильев.

На территории Дмитровской общины в Киевской области графики отключения света будут применяться с 8:00 до 20:00:

10 сентября – в с. Хмельная по ул. Кучерова;

13 – с. Шпитьки (Леси Украинки, Хозяйственная, Покровская, Соколиная, Центральная, Счастливая).

