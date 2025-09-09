Пенсионный фонд Украины объясняет, что жилищная субсидия для пенсионеров в Одесской области начисляется только в одном случае.

Украинцы часто сталкиваются с ситуацией, когда субсидия для пенсионеров в Одесской области формально назначается, но в платежках она отражается как 0 гривен, пишет Politeka.net.

В ПФУ дали пояснения.

Пенсионный фонд Украины объясняет, что жилищная субсидия для пенсионеров в Одесской области начисляется только в том случае, когда расходы домохозяйства на жилищно-коммунальные услуги в рамках социальных норм превышают так называемый «обязательный платеж».

Если при расчете устанавливается, что расходы не превышают указанную сумму, или результат исчисления равен нулю или имеет отрицательное значение, субсидия для пенсионеров в Одесской области не начисляется и составляет 0 гривен.

Важно отметить, что размер обязательного платежа определяется индивидуально для каждого домохозяйства. При этом учитывается средний доход на одного члена семьи, что позволяет точно определить потребность в финансовой помощи.

Право на получение льготы имеет любое домохозяйство или лицо, если расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают 15 процентов среднемесячного совокупного дохода семьи.

Эта норма закреплена действующим порядком назначения субсидий и является базовым условием начисления помощи.

Обратиться за назначением льгот могут:

зарегистрированные жильцы жилого помещения;

лица с индивидуальным лицевым счетом в случае если счета на оплату услуг в домохозяйстве разделены;

арендаторы жилья, которые фактически проживают в помещении на основании договора аренды или решения суда;

индивидуальные застройщики, даже если дом еще не введен в эксплуатацию, но уже начисляется плата за коммунальные услуги;

внутренне перемещенные лица, проживающие в жилье без договора аренды, но подтверждающие факт проживания справкой ВПЛ.

