Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області безсумнівно позначиться на гаманцях місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області торкнеться мешканців Павлоградського району, повідомляє Politeka.

КП «Юріївські ЖКП» оголосило про намір переглянути ціни на водопостачання, водовідведення та управління побутовими відходами.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області пов’язане з вимогами чинного законодавства і зростанням витрат підприємства.

У повідомленні зазначено, що причинами змін стали збільшення вартості енергоносіїв, матеріалів та реагентів, а також необхідність оновлення розрахунків виробничих витрат відповідно до реальних обсягів надання ЖКП.

За оновленим проєктом, вартість централізованого водопостачання для населення зросте з 53,06 грн за кубометр до 69,38. Це майже 31%. Для бюджетних організацій вартість зміниться з 55,62 до 72,69 грн, а для інших категорій споживачів - з 58,14 до 75,99.

Централізоване водовідведення також подорожчає. Для населення розцінки зростуть з 164,77 за кубометр до 187,53, що дорівнює понад 13%. Для бюджетних установ новий показник становитиме 196,46 замість 172,62, а для інших - він збільшиться з 180,48 до 205,39 грн.

Варто відзначити, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області торкнеться й сфери поводження з побутовими відходами. Так, збір та вивіз сміття для населення подорожчає з 35 гривень на людину на місяць до 67,86, що означає ріст майже у два рази.

Прийом і розміщення відходів на полігоні також стане значно дорожчим. Для населення розцінка буде на рівні 174,93, що означає на понад 165% більше.

